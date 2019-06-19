Среда, 19 Июня 2019 года
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Минспорта Пермского края потребовало 543 млн рублей от «Амкара»

Спорт

Ведомство хочет оспорить решение суда об отказе во включении в реестр кредиторов футбольного клуба

Пермь, 19 июня 2019, 10:51 — REGNUM  Министерство спорта Пермского края снова подало заявление на включение в реестр кредиторов футбольного клуба «Амкар». Об этом 18 июня сообщает РБК.

Отмечается, что краевое минспорта хочет, чтобы клуб вернул в бюджет 543 млн рублей, которые были получены в качестве субсидий в 2017 и 2018 годах.

В первый раз ведомство обратилось в краевой арбитражный суд в январе 2019 года и заявлением о включении в реестр кредиторов. Однако суд отклонил требования, посчитав аргументы минспорта неубедительными. Теперь чиновники намерены оспорить это решение в апелляционном суде.

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