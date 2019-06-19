39-летний форвард «Сан-Хосе» Торнтон продолжит карьеру в НХЛ

Сан-Хосе, США, , 10:03 — REGNUM Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, которому 2 июля исполнится 40 лет, принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Об этом сообщил американский журналист Эллиотт Фридман.

Торнтон будет играть за «Сан-Хосе» в сезоне 2019/20. О своём решении он сообщил в Лас-Вегасе, куда приехал на церемонию вручения индивидуальных наград. Он номинирован на «Билл Мастертон Трофи».

Отметим, что сезон 2019/20 будет 22-м в карьере ветерана. Его дебют в НХЛ состоялся сезоне 1997/98 в составе «Бостон Брюинз». В 2005 году он перешёл в «Сан-Хосе».

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