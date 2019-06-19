Среда, 19 Июня 2019 года
10:39:52 МСК

39-летний форвард «Сан-Хосе» Торнтон продолжит карьеру в НХЛ

Спорт

Это будет его 22-й сезон в лиге

Сан-Хосе, США, 19 июня 2019, 10:03 — REGNUM  Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон, которому 2 июля исполнится 40 лет, принял решение продолжить карьеру в НХЛ. Об этом сообщил американский журналист Эллиотт Фридман.

Торнтон будет играть за «Сан-Хосе» в сезоне 2019/20. О своём решении он сообщил в Лас-Вегасе, куда приехал на церемонию вручения индивидуальных наград. Он номинирован на «Билл Мастертон Трофи».

Отметим, что сезон 2019/20 будет 22-м в карьере ветерана. Его дебют в НХЛ состоялся сезоне 1997/98 в составе «Бостон Брюинз». В 2005 году он перешёл в «Сан-Хосе».

Читайте также: «Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашёву

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить