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Итоги Moscow Cyber Cup: Александр Полинский покинул свой пост

Спорт

Подробности ухода Полинского не сообщаются

Москва, 19 июня 2019, 10:29 — REGNUM  Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский покинул свой пост сразу после заявления о проведении скандального турнира Moscow Cyber Cup. Об отставке Полинского стало известно 18 июня.

«Я покинул свою должность. Больше никаких комментариев дать не могу», — сказал Александр Полинский в разговоре с РИА Новости.

Дополнительные подробности ухода Полинского не сообщаются. Ранее глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы заявил, что сумма на проведение турнира была «абсолютно адекватной». Несмотря на это, Полинский признал, что «турнир не оправдал ожиданий».

Также Алесандр Полинский признался, что в организации мероприятия был совершён ряд ошибок. В частности, в рекламной кампании трунира. Этим он объяснил, что на соревнования подобного масштаба пришли всего 10−15 зрителей

Напомним, скандальный турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA19 прошёл 15 июня в Москве на ЦСКА Арене. На организацию мероприятия потратили более трёх миллионов рублей, однако посмотреть на соревнования пришли чуть более 10 человек. При этом пик онлайн-трансляции на Twitch составил всего 136 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: «Стоимость была адекватной»: Александр Полинский о Moscow Cyber Cup

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