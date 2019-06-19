«Сент-Луис» сделал квалификационное предложение Барбашёву

Сент-Луис, США, , 09:48 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сент-Луис Блюз» сделал квалификационное предложение российскому нападающему Ивану Барбашёву. Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Даг Армстронг, сообщается на сайте НХЛ.

«Мы сделали ему квалификационное предложение и ожидаем, что подпишем с ним контракт», — сказал Армстронг.

По его словам в прошедшем сезоне Барбашёв сделал большой шаг вперёд, и сейчас нужно найти ему новый ориентир для дальнейшего развития.

Напомним, в сезоне 2018/19 «Сент-Луис» впервые в своей истории выиграл Кубок Стэнли. В составе российской команды чемпионами стали Иван Барбашёв и Владимир Тарасенко.

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