«Сан-Хосе» обменял защитника Брауна в «Филадельфию»

Сан-Хосе, США, , 09:38 — REGNUM Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» обменял защитника Джастина Брауна в «Филадельфию Флайерз». Об этом сообщается на сайте «Филадельфии».

Отмечается, что вместо 32-летнего защитника «Шаркс» получили право выбора во втором раунде драфта-2019 и в третьем раунде драфта-2020.

В регулярном чемпионате сезона 2018/19 Браун сыграл в 78 матчах, в которых забросил две шайбы и отдал 14 результативных передач. В 20 играх плей-офф он отметился одним голевым пасом.

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