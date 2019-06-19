Среда, 19 Июня 2019 года
09:32:03 МСК

Главным тренером БК «Енисей» станет экс-наставник «Урал-Грейта»

Спорт

Команду возглавит Дражен Анзулович

Красноярск, 19 июня 2019, 09:31 — REGNUM  Новым главным тренером баскетбольного клуба «Енисей» (Красноярск) станет хорватский специалист Дражен Анзулович. Об этом 19 июня сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что бывший наставник «Локомотива-Кубань» Боб Доневальд, который ранее принял предложение «Енисея», отказался от работы в клубе.

Анзулович тренировал пермский «Урал-Грейт» с 2007 по 2008 год. Также он работал с «Летувос Ритас», БК «Донецк» и со сборной Хорватии.

Читайте также: СМИ: Доневальд-младший может стать тренером БК «Енисей»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить