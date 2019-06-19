Главным тренером БК «Енисей» станет экс-наставник «Урал-Грейта»

Красноярск, , 09:31 — REGNUM Новым главным тренером баскетбольного клуба «Енисей» (Красноярск) станет хорватский специалист Дражен Анзулович. Об этом 19 июня сообщает «Чемпионат».

Отмечается, что бывший наставник «Локомотива-Кубань» Боб Доневальд, который ранее принял предложение «Енисея», отказался от работы в клубе.

Анзулович тренировал пермский «Урал-Грейт» с 2007 по 2008 год. Также он работал с «Летувос Ритас», БК «Донецк» и со сборной Хорватии.

Читайте также: СМИ: Доневальд-младший может стать тренером БК «Енисей»