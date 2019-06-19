Среда, 19 Июня 2019 года
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Защитник ЦСКА Нандо де Коло покинул клуб

Спорт

Стороны решили не продлевать контракт

Москва, 19 июня 2019, 09:15 — REGNUM  Французский баскетболист Нандо де Коло ушёл из московского ЦСКА. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что контракт защитника подошёл к концу, после чего стороны решили не продлевать сотрудничество.

Напомним, Нандо де Коло стал игроком ЦСКА в 2014 году, перейдя из «Торонто Рэпторс». В составе команды он дважды выигрывал Евролигу и пять раз становился победителем Единой лиги ВТБ.

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Баскетбол
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