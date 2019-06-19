«Локомотив» объявил о переходе защитника «Крузейро» Мурило

Москва, , 08:17 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил о переходе бразильского защитника Мурило Серкейры из «Крузейро». Об этом сообщается на сайте клуба.

«Железнодорожники» подписали контракт с 22-летним футболистом сроком на пять лет. Он будет выступать под 27-м номером.

Отмечается, что Мурило играл за юношеские команды «Крузейро» с 2012 по 2016 год. За основную команду клуба он выступал с 2017 года. Он дважды выиграл Кубок Бразилии в 2017 и 2018 годах. Также в его активе есть выступления за олимпийскую сборную Бразилии.

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