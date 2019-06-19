Среда, 19 Июня 2019 года
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Де Лигт отклонил предложение о переходе в «Барселону»

Спорт

«Ювентус», «Бавария» и ПСЖ предложили более выгодные условия

Амстердам, 19 июня 2019, 07:52 — REGNUM  Защитник амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт отказался от перехода в «Барселону». Об этом сообщает Cadena SER.

По информации издания, де Лигт отклонил предложение о переходе в «Барселону». Причем решение об этом принял его агент Мино Райола, поскольку «Ювентус», «Бавария» и ПСЖ предложили более выгодные условия.

Отмечается, что «Барселона» посчитала невыгодным улучшать предложения футболисту.

Напомним, в минувшем сезоне 19-летний защитник сыграл в 55 матчах за «Аякс», в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.

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