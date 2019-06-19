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Шарапова вернулась на корт и победила Кужмову

Спорт

Встреча завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:0

Шарапова вернулась на корт и победила Кужмову
Tatiana
Мария Шарапова

Пальма-де-Майорка, Испания, 19 июня 2019, 07:22 — REGNUM  Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Словакии Викторией Кужмовой в первом круге турнира в Мальорке. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:0.

Шарапова пять раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, девять ошибок на подаче и два брейка.

Во втором круге Шарапова сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

Напомним, Шарапова провела первый матч с января 2019 года. Она не могла играть из-за травмы плеча.

Читайте ранее в этом сюжете: Шарапова сообщила, когда сможет вернуться на корт после травмы

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