Шарапова вернулась на корт и победила Кужмову

Пальма-де-Майорка, Испания, , 07:22 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Словакии Викторией Кужмовой в первом круге турнира в Мальорке. Встреча, продолжавшаяся 1 час 31 минуту, завершилась со счётом 7:6 (10:8), 6:0.

Шарапова пять раз подала навылет, допустив семь двойных ошибок, и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, девять ошибок на подаче и два брейка.

Во втором круге Шарапова сыграет с немецкой теннисисткой Анжеликой Кербер.

Напомним, Шарапова провела первый матч с января 2019 года. Она не могла играть из-за травмы плеча.

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