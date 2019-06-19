Сборная США разгромила команду Гайаны на Кубке КОНКАКАФ

Сент-Пол, США, , 07:13 — REGNUM Сборная США одержала победу над командой Гайаны в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе американской команды дубль оформил нападающий Тайлер Бойд. Ещё по голу записали на свой счёт полузащитник Пол Арриола и форвард Гьяси Зарде.

На сегодняшний день сборная США лидирует в группе D, в её активе три очка. Команда Гайаны идёт на четвёртом месте без набранных баллов.

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