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Сборная США разгромила команду Гайаны на Кубке КОНКАКАФ

Спорт

Встреча завершилась со счётом 4:0

Сент-Пол, США, 19 июня 2019, 07:13 — REGNUM  Сборная США одержала победу над командой Гайаны в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 4:0.

В составе американской команды дубль оформил нападающий Тайлер Бойд. Ещё по голу записали на свой счёт полузащитник Пол Арриола и форвард Гьяси Зарде.

На сегодняшний день сборная США лидирует в группе D, в её активе три очка. Команда Гайаны идёт на четвёртом месте без набранных баллов.

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