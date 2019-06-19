Сборная Перу одержала волевую победу над командой Боливии

Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 06:41 — REGNUM Сборная Перу одержала победу над командой Боливии в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 3:1.

На 28-й минуте матча счёт открыл нападающий сборной Боливии Марсело Морено, реализовав пенальти. Ещё до перерыва, на 45-й минуте, перуанцам удалось отыграться благодаря голу форварда Хосе Паоло Герреро.

Во втором тайме перуанские футболисты смогли забить два мяча. На 55-й минуте отличился нападающий Джефферсон Фарфан, выступающий за московский «Локомотив». А на шестой добавленной минуте голом отметился полузащитник Эдисон Флорес.

На сегодняшний день сборная Перу занимает второе в группе А, в её активе четыре очка. Команда Боливии идёт на четвёртом месте без набранных очков.

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