Судья не засчитал три гола сборной Бразилии в ворота команды Венесуэлы

Салвадор, Бразилия, , 06:29 — REGNUM Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В ходе матча арбитр не засчитал три гола бразильцев. В первом тайме он не засчитал гол нападающего Роберто Фирмино.

В середине второго тайма взятие ворот был отменено после просмотра видеоповтора, который зафиксировал офсайд у форварда бразильцев Габриэла Жезуса.

На 87-й минуте встречи был отменен третий гол. После просмотра видеоповтора не был засчитали мяч Филиппе Коутинью.

На сегодняшний день сборная Бразилии лидирует в группе А, в её активе четыре очка. Команда Венесуэлы идёт на третьем месте с двумя очками.

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