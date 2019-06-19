Среда, 19 Июня 2019 года
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Судья не засчитал три гола сборной Бразилии в ворота команды Венесуэлы

Спорт

Встреча завершилась со счётом 0:0

Салвадор, Бразилия, 19 июня 2019, 06:29 — REGNUM  Сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 0:0.

В ходе матча арбитр не засчитал три гола бразильцев. В первом тайме он не засчитал гол нападающего Роберто Фирмино.

В середине второго тайма взятие ворот был отменено после просмотра видеоповтора, который зафиксировал офсайд у форварда бразильцев Габриэла Жезуса.

На 87-й минуте встречи был отменен третий гол. После просмотра видеоповтора не был засчитали мяч Филиппе Коутинью.

На сегодняшний день сборная Бразилии лидирует в группе А, в её активе четыре очка. Команда Венесуэлы идёт на третьем месте с двумя очками.

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