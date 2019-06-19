Мишель Платини освобождён из-под стражи после допроса

Париж, , 03:48 — REGNUM Экс-президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини, ранее задержанный в рамках дела о коррупции, освобождён из-под стражи. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Бывший футбольный функционер был задержан накануне во Франции в рамках разбирательства о предоставлении Катару права на проведение чемпионата мира по футболу 2022 года.

По сообщениям СМИ, Мишель Платини был вызван в качестве свидетеля по делу, но по прибытии был задержан сотрудниками управления по борьбе с коррупцией, финансовыми и налоговыми преступлениями. После нескольких часов беседы со следователями он был отпущен.

Известно, что на допрос по этому же делу были вызваны также экс-советник по спорту бывшего президента Франции Николя Саркози Софи Дион и экс-глава МВД Франции Клод Геан, ранее также занимавший пост генерального секретаря администрации президента.

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