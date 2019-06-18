«Стоимость была адекватной»: Александр Полинский о Moscow Cyber Cup

Москва, , 16:56 — REGNUM Глава Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский прокомментировал проведение скандального турнира Moscwo Cyber Cup. По его мнению, «турнир не оправдал ожиданий», но сумма на его проведение была «абсолютно адекватной», сообщил портл «Спорт-Экспресс]2 17 июня.

Полинский рассказал, что сумма, потраченная на проведение турнира, была такой большой из-за масштабов мероприятия. По его словам, у организаторов соревнований «стояла задача провести турнир на высоком уровне». Также Полинский отметил, что «стоимость соревнований была абсолютна адекватной». По его мнению, организаторы мероприятия не давали повода для подозрений их в финансовых махинациях.

Полинский также признался, что организаторы мероприятия допустили ряд ошибок в «раскрутке» и рекламе мероприятия. Этим он объяснил факт того, что на турнир подобного масштаба пришли всего 10−15 зрителей. Отдельно Александр Полинский отметил, что игроки получат всю сумму призового фонда (один миллион рублей) в полном объёме.

Напомним, 15 июня в Москве прошёл киберспортивный турнир Moscow Cyber Cup по футбольному симулятору FIFA19. На мероприятие было затрачено почти четыре миллиона рублей, но посмотреть на событие пришли чуть более десяти зрителей.

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