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В Москве открыт новый дворец гимнастики

Спорт

Всего через несколько дней спортивный объект примет первые соревнования

Москва, 18 июня 2019, 16:55 — REGNUM  Дворец гимнастики имени Ирины Винер-Усмановой открыт в московском районе Лужники. Старт работы спортивного объекта 18 июня дал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

«Сегодня мы открываем Дворец гимнастики Ирины Винер. Это — знаковое событие для спортивной Москвы. В Лужниках появилась еще одна точка притяжения, спортсмены и любители художественной гимнастики получили теперь свой дом. Уже в июне-июле здесь пройдут первые крупные соревнования», — отметил Собянин.

Общая площадь пятиэтажного (плюс один этаж под землёй) сооружения составляет 25,7 тыс. квадратных метров. Объект построен по уникальному проекту, который разработан с применением технологий информационного моделирования. Наиболее примечательно частью нового объекта стала оригинальная кровля в форме развевающейся гимнастической ленты.

Первые спортивный соревнования должны пройти в открывшемся дворце гимнастики уже в ближайшие дни. По данным пресс-службы столичной мэрии с 25 по 30 июня здесь пройдёт чемпионат России по художественной гимнастике среди женщин, с 27 по 30 июня — первенство России по художественной гимнастике по групповым упражнениям среди юниорок, с 19 по 21 июля — чемпионат Мира по художественной гимнастике среди юниорок.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня Собянин осмотрел строительные работы «Парка Света» возле станции метро «Бибирево».

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Спортивная и художественная гимнастика
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