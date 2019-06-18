Дортмунд, Германия, , 15:25 — REGNUM Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Люсьеном Фавром. Об этом 18 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 61-летним швейцарским тренером рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, что Фавр возглавил «Боруссию» летом 2018 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Германии, уступив «Баварии».

Ранее Фавр работал в таких клубах, как с швейцарские «Серветт», «Цюрих», немецкие «Герта», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), французская «Ницца».

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