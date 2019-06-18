Вторник, 18 Июня 2019 года
15:25:49 МСК

Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером

Спорт

Новое соглашение с Люсьеном Фавром рассчитано до лета 2021 года

Дортмунд, Германия, 18 июня 2019, 15:25 — REGNUM  Дортмундская «Боруссия» продлила контракт с главным тренером Люсьеном Фавром. Об этом 18 июня сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что новое соглашение с 61-летним швейцарским тренером рассчитано до лета 2021 года.

Напомним, что Фавр возглавил «Боруссию» летом 2018 года. Под его руководством команда заняла второе место в чемпионате Германии, уступив «Баварии».

Ранее Фавр работал в таких клубах, как с швейцарские «Серветт», «Цюрих», немецкие «Герта», «Боруссия» (Мёнхенгладбах), французская «Ницца».

Читайте также: Алессандро Неста стал главным тренером «Фрозиноне»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить