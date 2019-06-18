ЦСКА может продлить контракт с центровым Хайнсом

Москва, , 15:17 — REGNUM Баскетбольный клуб ЦСКА договорился о продлении контракта с центровым Кайлом Хайнсом. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации издания, стороны согласовывают последние детали нового соглашения. Хайнс играет за «армейцев» с 2013 года

В сезоне 2018/19 Хайнс сыграл в 36 матчах Евролиги, в которых набирал 7,3 очка, делал 3,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и победителем Единой лиги ВТБ.

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