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ЦСКА может продлить контракт с центровым Хайнсом

Спорт

Стороны согласовывают детали нового соглашения

Москва, 18 июня 2019, 15:17 — REGNUM  Баскетбольный клуб ЦСКА договорился о продлении контракта с центровым Кайлом Хайнсом. Об этом сообщает Eurohoops.

По информации издания, стороны согласовывают последние детали нового соглашения. Хайнс играет за «армейцев» с 2013 года

В сезоне 2018/19 Хайнс сыграл в 36 матчах Евролиги, в которых набирал 7,3 очка, делал 3,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру. В составе команды он стал чемпионом Евролиги и победителем Единой лиги ВТБ.

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