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«Манчестер Юнайтед» договорился о продлении контракта с Рэшфордом

Спорт

Клуб договорился о продлении соглашения с 21-летним форвардом

Манчестер, Великобритания, 18 июня 2019, 14:58 — REGNUM  «Манчестер Юнайтед» продлит контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом. Об этом сообщает The Times.

Отмечается, что клуб договорился о продлении соглашения с 21-летним форвардом. При этом сроки и условия нового контракта не уточняются.

Напомним, Рэшфорд является воспитанником МЮ. За основную команду он дебютировал в 2016 году. Его действующий контракт рассчитан до лета 2020 года.

В сезоне 2018/19 Рэшфорд сыграл в 33 матчах АПЛ, в которых забил 10 голов и сделал шесть результативных передач. Также в его активе два 10 матчей и два гола в Лиге чемпионов.

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