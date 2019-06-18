«Зенита» отправился на летний тренировочный сбор в Австрию

Санкт-Петербург, 18 июня 2019, 14:38 — REGNUM Футболисты санкт-петербургского «Зенита» отправились на летний тренировочный сбор в Австрию. Об этом 18 июня сообщает пресс-служба клуба.
Отмечается, что сбор пройдёт в Зальцбурге с 18 по 29 июня. «Зенит» сыграет товарищеские матчи с «Ваккером», «Левски», «Гонведом» и «Црвеной Звездой».
В тренировочном процессе будут участвовать 28 футболистов. При этом Миха Мевля, Магомед Оздоев, Роберт Мак и Артём Дзюба присоединятся к команде 21 июня.
Добавим, что в сборе не принимает участия полузащитник Вильмар Барриос из-за игры на Кубке Америки.
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