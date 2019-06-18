УЕФА понизил категорию у арбитра Безбородова

Москва, , 14:17 — REGNUM Обновлённые списки категорий футбольных арбитров представил судейский комитет УЕФА. Об этом 18 июня сообщается на сайте организации.

Согласно опубликованным данным, из представителей России в элитной группе остаётся только один арбитр — Сергей Карасёв. В первую категорию арбитров вошли два российских судьи — Алексей Еськов и Сергей Иванов, который был повышен в ранге.

Кроме того, понижен в статусе до арбитра второй категории был Владислав Безбородов. В этой же группе находятся Сергей Лапочкин, Кирилл Левников и Виталий Мешков.

Добавим, что Карасёв был включён в список рефери на матчи ЧМ-2018. Он работал на матче сборных Австралии и Перу.

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