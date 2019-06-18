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Терри может возглавить «Дерби Каунти» вместо Лэмпарда

Спорт

Это произойдёт в случае, если Лэмпард перейдёт в «Челси»

Лондон, 18 июня 2019, 14:09 — REGNUM  Бывший защитник лондонского «Челси» Джон Терри может стать главным тренером «Дерби Каунти» вместо Фрэнка Лэмпарда. Об этом сообщает Daily Mail.

Терри может возглавить «Дерби Каунти» в том случае, если Лэмпард перейдёт в «Челси», который остался без главного тренера после ухода Маурицио Сарри.

Напомним, Терри является пятикратным чемпионом Англии в составе «Челси». Также он выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2018 году Терри завершил игровую карьеру, после чего стал помощником тренера «Астон Виллы».

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