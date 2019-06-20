Есть ли бег за МКАДом?

Юлия Лилишенцева, , 12:07 — REGNUM

Москва, Петербург, Казань и другие города-миллионники воспринимаются как центры цивилизации, культурной, экономической и спортивной жизни. Но что происходит за их пределами? Живут там люди так же, как жили 10, 20, 30 лет назад? Или уже и до региональных центров добрались новые веяния? В том числе связанные со спортом и активным образом жизни. Юлия Лилишенцева исследовала феномен любительского бега в регионах на примере Тулы и сделала выводы о потенциале провинции.

Сядем в машину и отъедем от Москвы на 200 километров. Тула ничем не отличается от большинства городов нашей страны. Несколько сотен тысяч жителей, заводы, низкие зарплаты; частный сектор вперемешку с новыми многоквартирными домами. После Москвы может показаться, что время здесь течет в разы медленней. Но если 10 лет назад это был город со стремительно стареющим населением, с полными женщинами в цветастых платьях и мужчинами в сланцах и штанах Adadas, то сейчас многое изменилось. Чтобы увидеть это, достаточно выйти на набережную реки Упы или заглянуть в центральный парк. И кроме компаний с пивом и чипсами увидеть людей на велосипедах, на лыжероллерах, самокатах. А ещё тех, кто бежит — быстро, медленно или просто ходит с палками. Это не единицы. В теплый летний вечер может показаться, что полгорода бежит, едет — в общем, двигается куда-то.

На развитие бега в регионах и в Туле, в частности, влияет не столько размер города, сколько наличие инфраструктуры для занятия спортом, количество мероприятий, считает тренер по бегу Максим Плешивин.

«Провели реконструкцию центрального парка, сделали там разметку для велосипедистов и пешеходов. Создали современную набережную с велодорожками. Стали проводить в городе забеги. Сразу количество занимающихся бегом, спортом, активностями увеличилось», — пояснил он.

А если бы в центре города был доступный для всех стадион с резиновым покрытием, легкоатлетический манеж, если бы по всему городу проложили велодорожки, приверженцев активного образа жизни было бы на порядок больше.

Конечно, в городе есть стадионы. Но они или небольшие, или находятся на окраине. А попасть на центральный стадион «Арсенал» или в легкоатлетический манеж — если ты пришел с улицы — практически невозможно. Однако ты можешь беспрепятственно там тренироваться, если ты профессиональный спортсмен или ученик спортшколы.

«То, что есть в Туле, мне вполне хватает. Есть нормальный стадион, достаточно приличный манеж. В городе поменьше уже такого не будет», — пояснила Анастасия Якоби, профессиональная спортсменка, трехкратный призер кубка России, шестикратный призер первенств России и детский тренер по бегу. Девушка не видит смысла переезжать в Москву или другой крупный город.

Однако бегуну-любителю приходится тяжелее, чем профессионалу — особенно в зимнее время. Если хочешь тренироваться в теплом легкоатлетическом манеже, тебе нужно или заплатить крупную сумму (порядка трёх тысяч рублей за час), или собрать группу единомышленников, чтобы разделить между ними расходы. Но этой возможностью пользуется не так много бегунов.

Большинство же продолжает бегать в парке, на набережной — тем более что после снегопадов по дорожкам проходит снегоуборочная техника.

А кто-то и вовсе тренируется на городских улицах.

«Я с радостью бегаю просто по улочкам, это даже интереснее, чем скучные стадионы с идеальным покрытием», — считает Ольга Чернецова, бегунья-любитель.

Бегать можно всегда и везде, в любое время года, говорит другой спортсмен-любитель Алексей Андреев. Нет особой разницы между провинциальным городом и мегаполисом по возможностям для занятий спортом, поясняет он.

«В Туле есть много мест, где можно побегать как по городу, так и в близлежащих поселениях, лесах. К сожалению, не всегда вид бегущего человека воспринимается адекватно окружающими; слышу вопросы вслед: зачем бежишь, куда бежишь, тебе делать нечего — и тому подобное… Но со временем, думаю, это пройдет, так как массовость бега как доступного вида спорта с каждым годом растет», — говорит Алексей. По его мнению, размер города не имеет значения для его тренировок. Скорее он своим примером показывает жителям Тулы, что можно жить иначе.

Число бегунов в городе за последние годы действительно выросло в разы. С 2016 года в оружейной столице начали проводить серию забегов «Тульский марафон». За эти годы количество участников стартов выросло в 3−4 раза.

А с декабря 2016 года по субботам в парке проходят забеги на 5 километров в рамках международного движения Parkrun.

Большинство участников этих забегов приходит туда не ради рекордов, пусть даже личных. И предпочитает не называть себя спортсменами, пусть даже любителями.

«Спорт начинается там, где есть спортивные результаты, — отметил тренер Максим Плешивин, — Соответственно, если человек занимается бегом для поддержания здоровья, с желанием похудеть, немного привести себя в порядок, это всего лишь некая форма активности».

Выйти потрусить в парке просто для себя, для хорошего самочувствия — безусловно, прекрасная идея. И все бы ничего, но «бегать для себя» зачастую начинают прямо с дивана, не разобравшись в нюансах тренировочного процесса, физиологии, экипировки. И тем более — не пройдя медицинское обследование. А это может привести к неприятным ощущениям и даже травмам, поясняет Максим.

Ситуация усугубляется еще и тем, что многие начинающие бегуны сразу хотят участвовать в стартах, «бегать за медальки» (на финише всем участникам забега выдаются медали, — прим. ред.). И бегут не короткие дистанции в 5−10 километров, а сразу марафон (42,2 км) или полумарафон (21,1 км).

С одной стороны, причина кроется в стремлении сэкономить. А с другой — в нежелании вешать на себя ярлык спортсмена-любителя со всеми вытекающими: необходимостью тренироваться системно; возможно, даже заниматься тяжелыми интенсивными тренировками.

«Мы начинаем с того, что просто добавляем физическую активность, чтобы снизить воздействие трудовых офисных будней. Мы не хотим усложнять свою жизнь дополнительными тратами и информацией — ее и так слишком много вокруг. Мы делаем вид, что просто ничего не слышим и не видим», — пояснила Ольга Чернецова, отметив, что не считает такой подход правильным.

«Однако если сделать все необходимые анализы, провести обследование, грамотно подобрать экипировку (особенно кроссовки), самому разобраться в том, как строится тренировочный процесс, или найти проверенного тренера — можно достигнуть действительно высоких для любителя результатов. Но большинство предпочитает не гнаться за лаврами. Рекорды оставляют профессионалам, а любителям нужно здоровье, хорошее самочувствие и приятные положительные эмоции», — отмечает Максим Плешивин.

«Я отошла от бега на результат естественным образом; мое тело сказало «стоп». Особенно после того, как я поняла, что не помню, как пришла к финишу, кто и что было вокруг. Я бежала и упускала самое главное — бег. Хочется получать удовольствие от процесса и с радостью надевать экипировку», — рассказала о своём беговом опыте Оля Чернецова.

Разные бегуны — профессионалы, спортсмены-любители, те, кто просто хочет потрусить в парке — все говорят о необходимости получать удовольствие от занятий бегом. У всех это удовольствие разное: стать призёром первенства России, поставить новый личный рекорд, почувствовать себя более сильным, здоровым и активным, сделать красивое фото с медалькой для «Инстаграма», найти новых интересных друзей, путешествовать по миру и стране, участвуя в различных забегах.

Найдя свой кайф в беге, человек поневоле заражает им ещё кого-то, а тот — ещё кого-то. А там, где есть здоровая реализация своих целей в спорте, есть место и желание развивать себя в других сферах. Где бы ты ни жил: в Туле, Самаре, Воронеже или Ижевске. Начинаешь заниматься бегом, или велоспортом, или лыжами — неважно. Учишься быть настойчивым, работать на достижение своей цели; становишься сильнее, получаешь огромный заряд бодрости. И в какой-то момент переносишь опыт, связанный со спортом, в другие сферы — в работу, бизнес, в личные отношения. Делаешь эту самую провинцию более пригодной для жизни, создаешь пространство, из которого не хочется уезжать в Москву, Петербург или Казань.

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