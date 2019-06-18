«Байер» объявил о переходе защитника Синкгравена из «Аякса»

Леверкузен, Германия, , 13:45 — REGNUM Леверкузенский «Байер» объявил о переходе защитника амстердамского «Аякса» Дэйли Синкгравена. Об этом сообщается на сайте немецкого клуба.

Стороны подписали соглашение до лета 2023 года. Сумма трансфера игрока составила €5 млн.

Отметим, что 23-летний защитник является воспитанником клуба «Херенвен». В январе 2015 года он перешёл в «Аякс» за €7 млн. В составе «Аякса» он стал чемпионом Нидерландов и обладателем Кубка страны.

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