Колосков: если Платини арестовали, для этого есть основания

Москва, , 13:16 — REGNUM Почётный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что основания для ареста экс-президента УЕФА Мишеля Платини есть. Об этом 18 июня сообщает «Чемпионат».

"Слов на ветер я бросать не хочу. Но если Платини взяли под стражу, то основания для этого есть», — сказал Колосков.

Он добавил, что общался с Платини, когда выбирали страну-хозяйку чемпионата мира 2018 года. Тогда члены заявочного комитета России встречались со всеми членами исполкома УЕФА, показывали свою презентацию и убеждали подержать российскую заявку.

«Я понятия не имею, что там было с Катаром, как там всё было. Имел ли Платини отношение к выбору Катара страной-хозяйкой чемпионата мира 2022 года, я не знаю», — добавил Колосков.

Напомним, Мишель Платини был арестован 18 июня во Франции по подозрению в коррупции. Предположительно, это связано с выбором Катара в качестве места проведения ЧМ-2022.

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