Полузащитник Афеллай вернулся в «ПСВ Эйндховен»

Эйндховен, Нидерланды, , 12:43 — REGNUM Голландский полузащитник Ибрахим Афеллай перешёл в «ПСВ Эйндховен». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с33-летним футболистом подписано на один сезон.

Напомним, Афеллай является воспитанником «ПСВ», за который играл с 2003 по 2010 год, после чего перешёл в «Барселону». С 2015 по 2019 год он выступал за английский «Сток Сити», а также за «Шальке» и «Олимпиакос».

Добавим, что в составе сборной Голландии Афеллай стал серебряным призёром чемпионата мира 2010 года.