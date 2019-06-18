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Полузащитник Афеллай вернулся в «ПСВ Эйндховен»

Спорт

Соглашение подписано на один сезон

Эйндховен, Нидерланды, 18 июня 2019, 12:43 — REGNUM  Голландский полузащитник Ибрахим Афеллай перешёл в «ПСВ Эйндховен». Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение с33-летним футболистом подписано на один сезон.

Напомним, Афеллай является воспитанником «ПСВ», за который играл с 2003 по 2010 год, после чего перешёл в «Барселону». С 2015 по 2019 год он выступал за английский «Сток Сити», а также за «Шальке» и «Олимпиакос».

Добавим, что в составе сборной Голландии Афеллай стал серебряным призёром чемпионата мира 2010 года.

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Футбол
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