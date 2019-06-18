Экс-президент «Ювентуса» назвал назначение Сарри «отвратительным»

Турин, Италия, , 12:07 — REGNUM Назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса» отвратительно, заявил бывший президент клуба Джованни Коболли. Об этом сообщает Radio Kiss Kiss.

«Как болельщик клуба, я надеялся, что это отвратительное событие не случится», — сказал Коболли.

Он отметил, что Сарри очень хорошо проявил себя, когда работал в «Наполи».

"Но у меня хорошая память, и я помню всё, что Сарри говорил в адрес «Ювентуса», — добавил экс-глава клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Неаполе со стены дома сняли табличку в честь Сарри из-за его назначения в «Ювентус».

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