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Экс-президент «Ювентуса» назвал назначение Сарри «отвратительным»

Спорт

«Я помню всё, что Сарри говорил в адрес «Ювентуса», — заявил экс-глава клуба

Турин, Италия, 18 июня 2019, 12:07 — REGNUM  Назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера «Ювентуса» отвратительно, заявил бывший президент клуба Джованни Коболли. Об этом сообщает Radio Kiss Kiss.

«Как болельщик клуба, я надеялся, что это отвратительное событие не случится», — сказал Коболли.

Он отметил, что Сарри очень хорошо проявил себя, когда работал в «Наполи».

"Но у меня хорошая память, и я помню всё, что Сарри говорил в адрес «Ювентуса», — добавил экс-глава клуба.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Неаполе со стены дома сняли табличку в честь Сарри из-за его назначения в «Ювентус».

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