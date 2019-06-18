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Сарри определился с тем, кого хочет видеть в «Ювентусе»

Спорт

Сарри хочет пригласить в команду Икарди и Маркиньоса

Турин, Италия, 18 июня 2019, 11:54 — REGNUM  Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри назвал имена футболистов, которых хочет видеть в команде. Об этом сообщает SportItalia.

Отмечается, что в новом сезоне чемпионата Италии Сарри хочет пригласить в команду нападающего «Интера» Мауро Икарди и защитника ПСЖ Маркиньоса.

Напомним, в сезоне 2018/19 Сарри был главным тренером лондонского «Челси», а до этого с 2014 года возглавлял «Наполи».

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