Сарри определился с тем, кого хочет видеть в «Ювентусе»

Турин, Италия, , 11:54 — REGNUM Новый главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри назвал имена футболистов, которых хочет видеть в команде. Об этом сообщает SportItalia.

Отмечается, что в новом сезоне чемпионата Италии Сарри хочет пригласить в команду нападающего «Интера» Мауро Икарди и защитника ПСЖ Маркиньоса.

Напомним, в сезоне 2018/19 Сарри был главным тренером лондонского «Челси», а до этого с 2014 года возглавлял «Наполи».

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