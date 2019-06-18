Юнгберг вошёл в тренерский штаб Эмери в «Арсенале»

Лондон, , 11:44 — REGNUM Бывший футболист лондонского «Арсенала» Фредрик Юнгберг стал ассистентом главного тренера команды Унаи Эмери. Об этом сообщается на сайте клуба.

Юнгберг, который занимал должность тренера молодёжной команды клуба, вошёл в тренерский штаб Эмери.

«Мы восхищены влиянием, которое Фредди оказал, помогая нашим молодым игрокам перейти в первую команду, и он полностью заслуживает этого повышения», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что кроме новых тренерских обязанностей Юнгберг будет уделять внимание молодым игрокам, не входящим в первую группу команды.

Напомним, Юнгберг играл за «Арсенал» с 1998 по 2007 год. С 2016 по 2017 год он работал с юношеской командой «канониров», а с 2018 года работал с молодёжной командой.

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