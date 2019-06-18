Во Франции арестовали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини

Париж, , 11:37 — REGNUM Во Франции по подозрению в коррупции арестовали бывшего президента Союза Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишеля Платини, сообщает 18 июня Mediapart.

По данным издания, Платини арестовали в рамках расследования дела о коррупции при предоставлении Катару права на проведения чемпионата мира по футболу — 2022.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер заявил, что выбор Катара страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу в 2022 году стал возможен благодаря «сговору».

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