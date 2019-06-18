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Шпажисты из Казахстана завоевали бронзу на чемпионате Азии в Токио

Спорт

В упорной борьбе казахстанские шпажисты уступили спортсменам из Южной Кореи

Токио, 18 июня 2019, 11:32 — REGNUM  Спортсмены из Казахстана завоевали третье место в командных соревнованиях по фехтованию в дисциплине «шпага» на чемпионате Азии в Токио, сообщили 18 июня в пресс-службе национального Олимпийского комитета республики.

Команду Казахстана представляли Эльмир Алимжанов, Иван Дерябин, Руслан Курбановаи и Вадим Шарлаимов. Казахстанские шпажисты в полуфинале в дополнительном времени уступили соперникам из Кореи со счетом 44:43.

Отметим, ранее на чемпионате Азии в Японии Руслан Курбанов из Казахстана завоевал бронзу в индивидуальных соревнованиях на шпаге. Кроме того, женская команда в фехтовании на саблях также заняла третье место.

Читайте ранее в этом сюжете: Сборная Казахстана заняла второе место на Чемпионате Азии по фехтованию

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