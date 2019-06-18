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Кубок мира по кёрлингу не состоится из-за финансовых проблем

Спорт

Кубок мира по кёрлингу впервые состоялся в сезоне 2018/19

Перт, Великобритания, 18 июня 2019, 11:27 — REGNUM  Кубок мира сезона 2019/20 по кёрлингу не состоится из-за проблем с финансированием. Об этом сообщается на сайте Всемирной федерации кёрлинга.

«Всемирная федерация кёрлинга расстроена, что не может организовать второй сезон Кубка мира по кёрлингу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организация будет сотрудничать со всеми партнёрами, чтобы вернуть Кубок мира в международный календарь.

Напомним, Кубок мира по кёрлингу впервые состоялся в сезоне 2018/19. Турнир состоит из трёх предварительных раундов и финальной части соревнований.

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