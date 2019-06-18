Кубинец Хуан Эчеваррия — чемпион Бриллиантовой Лиги-2019 в прыжках в длину

Гавана, , 11:42 — REGNUM На Шестом этапе Бриллиантовой лиги, прошедшем в столице Марокко Рабате, победу в прыжках в длину одержал кубинский легкоатлет Хуан Мигель Эчеваррия. В своей лучшей попытке он улетел на 8,34 м, показав лучший результат сезона в мире. Второе и третье места заняли прыгуны из ЮАР Луво Маньонга (8,21) и Рушвал Самааи (8,16) соответственно. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на официальный сайт соревнований.

Представители же женской сборной Кубы показали лучшие результаты в метании диска. С результатом 68,28 метра победила Яйме Перес. Второй стала её соотечественница Дения Кабальеро — 65,94. Третье место заняла хорватка Сандра Перкович — 64,77.

Бриллиантовая лига считается одним из самых престижных международных коммерческих соревнований по лёгкой атлетике. Организатором данных соревнований является Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF).