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WTA объявила о создании нового турнира перед US Open

Спорт

Турнир категории International будет проходить в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, 18 июня 2019, 10:57 — REGNUM  Перед Открытым чемпионатом США US Open теннисистки будут играть ещё на одном турнире. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В календаре появится турнир категории International, который будет проходить в Нью-Йорке. Отмечается, что новые соревнования заменят турнир в Нью-Хэйвене (США).

Отметим, что в 2018 году победу в Нью-Хэйвене одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в финале испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:1, 6:4.

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