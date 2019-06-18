WTA объявила о создании нового турнира перед US Open

Нью-Йорк, США, , 10:57 — REGNUM Перед Открытым чемпионатом США US Open теннисистки будут играть ещё на одном турнире. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

В календаре появится турнир категории International, который будет проходить в Нью-Йорке. Отмечается, что новые соревнования заменят турнир в Нью-Хэйвене (США).

Отметим, что в 2018 году победу в Нью-Хэйвене одержала белорусская теннисистка Арина Соболенко, обыгравшая в финале испанку Карлу Суарес-Наварро со счётом 6:1, 6:4.

Читайте также: WTA признала Бертенс лучшей теннисисткой мая