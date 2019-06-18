Hyundai Sungwoo Solite выступит спонсором сборной Южной Кореи по лакроссу

Сеул, , 11:00 — REGNUM Южнокорейская компания Hyundai Sungwoo Solite выступит спонсором южнокорейской сборной по лакроссу, которая примет участие в Азиатско-Тихоокеанском чемпионате по лакроссу. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейской компании.

Известно, что Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по лакроссу пройдет в период с 21 по 29 июня в Кёнджу (провинция Кёнсан-Пукто).

По их словам, подписание соглашение состоялось 16 июня на территории частного университета Yong In University, расположенного в районе Самга-дон города Енин между представителями компании Hyundai Sungwoo Solite и Корейской ассоциации лакросса.

В рамках данного соглашения, представители компании выделят 20 млн вон (~$16 870) на развитие спортивных талантов, а также предоставят всем участникам сборной униформу и снаряжение.

Известно, что ранее, на протяжении 22 лет южнокорейская компания выступала спонсором гонок Solite Indigo Racing.

Лакросс — контактная спортивная игра между двумя командами, с использованием небольшого резинового мяча и клюшки с длинной рукояткой, называющейся стик.