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«Виннипег» обменял защитника Троубу в «Рейнджерс»

Спорт

Вместо него из «Рейнджерс» в «Виниппег» перейдёт защитник Нил Пионк

Виннипег, Канада, 18 июня 2019, 10:35 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Виннипег Джетс» обменял защитника Джейкоба Троубу в «Нью-Йорк Рейнджерс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Отмечается, что 25-летний защитник Троуба будет выступать в составе «Рейнджерс». Вместо него из «Рейнджерс» в «Виниппег» перейдёт защитник Нил Пионк.

Добавим, что в сезоне 2018/19 Троуба сыграл в 82 матчах регулярного чемпионата, в которых набрал 50 (8+42) очков. В шести матчах плей-офф он отдал одну результативную передачу.

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