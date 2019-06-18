Кубок Азии по триатлону пройдет в Алма-Ате

Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM Международный турнир ASTC Asian Cup по триатлону пройдет 3−4 августа 2019 года в Алма-Ате. Об этом заявил исполнительный директор Алма-Атинской федерации триатлона Руслан Когай, сообщает 18 июня агентство «Казинформ».

В соревнованиях примут участие 130 профессиональных триатлонистов из 40 стран Азии. Турнир организует Азиатская конфедерация триатлона (ASTC) и Международный союз триатлона (ITU).

Дистанция для профессионалов будет спринтерской: 750 м — плавание, 20 км — велогонка и 5 км — бег. Любители пройдут полную дистанцию: 1500 м — плавание, 40 км — велосипед и 10 км — бег.

Как сообщало ИА REGNUM, 25−26 мая в Чимкенте прошел международный турнир Shymkent ASTC Triathlon Asian Cup по триатлону. В рамках турнира также прошли соревнования среди любителей из Казахстана.