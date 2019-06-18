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Карлссон стал самым дорогим защитником в НХЛ, продлив контракт с «Сан-Хосе»

Спорт

По условиям контакта, его среднегодовая зарплата составит $11,5 млн

Сан-Хосе, США, 18 июня 2019, 09:36 — REGNUM  Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» подписал новый контракт с защитником Эриком Карлссоном. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что соглашение «Шаркс» с Карлссоном рассчитано на восемь лет. При этом шведский хоккеист стал самым дорогим защитником в НХЛ. По условиям контакта, его среднегодовая зарплата составит $11,5 млн.

В сезоне 2018/19 Карлссон провёл 53 матча в регулярном чемпионате НХЛ, в которых забросил три шайбы и отдал 42 результативные передачи при показателе полезности «+6» и 22 минутах штрафного времени.

В плей-офф Кубка Стэнли шведский защитник сыграл в 19 играх, набрав 16 (2+14) баллов.

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