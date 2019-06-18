Вторник, 18 Июня 2019 года
09:36:43 МСК

«Анахайм Дакс» объявил о назначении нового главного тренера

Спорт

Им стал Даллас Икинс

Анахайм, США, 18 июня 2019, 09:27 — REGNUM  Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» стал Даллас Икинс. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Икинс будет десятым тренером на этой должности в истории команды.

Добавим, что с 2013 по 2014 год Икинс был главным тренером в «Эдмонтон Ойлерз». Под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф. Последние четыре сезона он возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

Читайте также: «Филадельфия» отправила защитника Макдональда на драфт отказов

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Хоккей
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить