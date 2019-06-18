«Анахайм Дакс» объявил о назначении нового главного тренера

Анахайм, США, , 09:27 — REGNUM Новым главным тренером клуба Национальной хоккейной лиги «Анахайм Дакс» стал Даллас Икинс. Об этом сообщается на сайте клуба.

Отмечается, что Икинс будет десятым тренером на этой должности в истории команды.

Добавим, что с 2013 по 2014 год Икинс был главным тренером в «Эдмонтон Ойлерз». Под его руководством команда не смогла выйти в плей-офф. Последние четыре сезона он возглавлял фарм-клуб «Анахайма» в Американской хоккейной лиге (АХЛ).

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