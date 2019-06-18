Сборная Ямайки обыграла команду Гондураса на Кубке КОНКАКАФ

Кингстон, , 09:22 — REGNUM Сборная Ямайки одержала победу над командой Гондураса в матче группового этапа Кубка КОНКАКАФ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе ямайской команды дубль оформил нападающий Девер Оргилль, ещё один гол на счету защитника Дэмиона Лоу. У сборной Гондураса точные удары на счету Энтони Лосано и Романа Кастильо.

На сегодняшний день сборная Ямайки лидирует в группе С, в её активе три очка. Команда Гондураса идёт на третьем месте без набранных баллов.

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