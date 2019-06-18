Защитник Роман Нойштедтер может перейти из «Фенербахче» в «Бешикташ»

Стамбул, Турция, , 08:27 — REGNUM Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер может перейти в «Бешикташ». Об этом сообщает Fanatik.

«В ближайшие дни мой агент проведёт встречу с руководством «Бешикташа», и тогда будет решено, перейду я в новую команду или нет», — сказал Нойштедтер.

По его словам, новый тренер «Бешикташа» Абдулла Авчи пригласил его в свою команду. Поэтому он отложил все предложения из России и Германии.

Напомним, Нойштедтер выступает в составе «Фенербахче» с 2016 года.

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