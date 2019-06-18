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Нападающий «Севильи» Мурьель может перейти в «Аталанту»

Спорт

Главный тренер «Аталанты» настаивает на том, чтобы Мурьель пополнил состав команды

Бергамо, Италия, 18 июня 2019, 08:12 — REGNUM  Нападающий «Севильи» и сборной Колумбии Луис Мурьель может перейти в «Аталанту». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отмечается, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини настаивает на том, чтобы Мурьель пополнил состав его команды.

Напомним, с 2010 по 2017 год Мурьель играл за итальянские клубы «Удинезе», «Лечче» и «Сампдорию». В сезоне 2018/19 он выступал за «Севилью», после чего перешёл в «Фиорентину» на правах аренды.

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