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Алессандро Неста стал главным тренером «Фрозиноне»

Спорт

Неста подписал с клубом контракт, рассчитанный на два года

Фрозиноне, Италия, 18 июня 2019, 07:38 — REGNUM  Новым главным тренером «Фрозиноне» стал Алессандро Неста. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.

Отмечается, что Неста подписал с клубом контракт, рассчитанный на два года. Специалист будет официально представлен в качестве главного тренера «Фрозиноне» 19 июня.

В сезоне 2018/19 «Фрозиноне» занял 19-е месте в турнирной таблице Серии А и вылетел в Серию B.

Напомним, Неста известен по выступлениям за итальянские «Лацио» и «Милан». В составе сборной Италии он стал чемпионом мира в 2006 году.

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