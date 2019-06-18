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ПСЖ стал фаворитом в борьбе за Погба

Спорт

«Манчестер Юнайтед» может продать Погба, если за него предложат €170 млн

Париж, 18 июня 2019, 07:13 — REGNUM  Французский ПСЖ является фаворитом в борьбе за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Об этом сообщает The Independent.

По информации издания, «Манчестер Юнайтед» не намерен продавать Погба, однако может это сделать, если за него предложат €170 млн. Ранее сообщалось, что Погба может перейти в «Реал» или» «Ювентус».

Отметим, что в прошедшем сезоне Погба в сыграл 35 матчах чемпионата Англии, в которых забил 13 голов и отдал девять результативных передач.

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