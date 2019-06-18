Семак заявил, что не считает себя идеальным тренером

Москва, , 06:57 — REGNUM Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что не является идеальным отцом и тренером. Об этом он сказал в эфире передачи «Вечерний Ургант».

На просьбу сказать что-нибудь плохое про себя Семак отметил, что не склонен идеализировать себя.

«Развею мифы: никакой я не идеальный семьянин, никакой я не идеальный отец и тем более не идеальный тренер», — сказал Семак.

Напомним, Семак стал главным тренером «Зенита» в мае 2018 года. Под его руководством команда стала чемпионом России в сезоне 2018/19.

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