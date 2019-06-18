Неймар близок к возвращению в «Барселону»

Барселона, Испания, , 06:50 — REGNUM Бразильский форвард ПСЖ Неймар близок к тому, чтобы вернуться в «Барселону». Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации издания, президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу ведёт переговоры с отцом и агентом футболиста. Отмечается, что каталонский клуб готов заплатить €100 млн, а также включить в сделку Ивана Ракитича, Усмана Дембеле и Самуэля Умтити.

Напомним, Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год, после чего перешёл в ПСЖ за €222 млн, став самым дорогим футболистом мира.

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