Понедельник, 17 Июня 2019 года
20:52:47 МСК

Спортсменка из Калининграда стала чемпионкой мира по стрельбе из лука

Спорт

Выиграла третий чемпионат за два года

2
Спортсменка из Калининграда стала чемпионкой мира по стрельбе из лука
Иллюстрация: Российскийспорт.рф
Наталья Авдеева

Калининград, 17 июня 2019, 19:55 — REGNUM  Калининградка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира по стрельбе из лука, который проходил в Нидерландах, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба правительства Калининградской области.

Россиянка стала лучшей из 600 спортсменов из 90 государств, которые соревновались на турнире в Хертогенбоше. Это уже третья победы Авдеевой на подобных турнирах за последние два года.

Ранее калининградка победила во время зимнего чемпионата мира и во время летнего в сезоне 2018 года.

В финале стрельбы по мишеням с расстояния 50 метров россиянка победила спортсменку из США Пейдж Пирс.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Олимпийские игры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить