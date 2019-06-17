Спортсменка из Калининграда стала чемпионкой мира по стрельбе из лука

Калининград, 17 июня 2019, 19:55 — REGNUM Калининградка Наталья Авдеева стала чемпионкой мира по стрельбе из лука, который проходил в Нидерландах, сообщила сегодня, 17 июня, пресс-служба правительства Калининградской области.
Россиянка стала лучшей из 600 спортсменов из 90 государств, которые соревновались на турнире в Хертогенбоше. Это уже третья победы Авдеевой на подобных турнирах за последние два года.
Ранее калининградка победила во время зимнего чемпионата мира и во время летнего в сезоне 2018 года.
В финале стрельбы по мишеням с расстояния 50 метров россиянка победила спортсменку из США Пейдж Пирс.