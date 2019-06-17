РУСАДА подозревает 33 чувашских спортсменов в использовании допинга

Чебоксары, , 16:05 — REGNUM РУСАДА распространила сообщение о фактах использования запрещённого метода в Чувашии. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил, в отношении 33 спортсменов могут быть открыты дела, говорится на сайте антидопинговой организации.

В заявлении отмечается, что в течение двух лет, с июня 2017 года по июнь 2019 года отдел расследований РУСАДА провёл «серию мероприятий, в результате которых были выявлены и зафиксированы факты использования запрещённого метода в одном из спортивных училищ» в Чувашии.

«В ходе проведённой проверки выявлены многочисленные случаи нарушения антидопинговых правил (использование запрещённого метода) спортсменами Республики Чувашия. Опрошено более 140 человек. По результатам проверки выявлено более 60 случаев возможного нарушения антидопинговых правил спортсменами и персоналом спортсмена. В настоящее время по 33 спортсменам планируется открытие дел о возможном нарушении антидопинговых правил», — говорится в сообщении.

Среди 33 спортсменов, которые могут стать фигурантами дел, больше всего представителей лёгкой атлетики — 17. Также в их числе пятеро велоспортсменов, трое самбистов, двое биатлонистов, также представители спортивной гимнастики, вольной борьбы, бокса, лыжного спорта, спорта глухих и ПОДА (лёгкая атлетика).

Отметим, что в июне 2017 года РУСАДА направила в правоохранительные органы информацию в отношении одного из спортивных врачей Чувашии. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 230.2 УК РФ («Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»). Это было первое в России «антидопинговое» уголовное дело. Как ранее сообщало ИА REGNUM, из постановления о возбуждении уголовного дела следовало, что «8 июня 2017 года неустановленное лицо, работая в одном из медицинских учреждений города Чебоксары, незаконно использовало в отношении спортсмена препарат, запрещенный для использования в спорте, что является нарушением антидопингового правила». В ноябре дело было прекращено «в связи с отсутствием события преступления».

Читайте также: Первое в России уголовное дело о допинге развалилось

А также: Чайку просят проверить прекращение «допингового дела» в Чувашии

После этого РУСАДА обратилось к депутатам Государственной Думы, ставшими инициаторами законопроекта о введении уголовной ответственности по статьям 230.1 и 230.2 УК РФ, с просьбой направить депутатский запрос в прокуратуру Чувашии «с целью уточнить основания прекращения уголовного дела».

"В апреле 2018 года решение о прекращении уголовного дела отменено и дело направлено в отдел дознания для производства дополнительного расследования, однако в отдел дознания полиции материал поступил спустя более трёх месяцев. После проведения дополнительной проверки вынесено повторное постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием в действиях врача состава преступления.

Следует отметить, что основанием для такого решения послужил тот факт, что по представленным медицинским учреждением документам спортивный врач не была информирована, так как была в отпуске и ей не сообщили, что использование запрещённого метода в спорте может привлечь к уголовной ответственности по статьям 230.1 и 230.2 УК РФ. Указанный врач на протяжении нескольких лет является спортивным врачом и обязана быть не только официально ознакомленной, но и соблюдать антидопинговые правила», — отмечается в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, статья 230.2 введена в уголовный кодекс в 2016 году. За использование в отношении спортсмена (вне зависимости от его согласия) запрещённых субстанций или методов тренеру или специалисту по спортивной медицине грозит наказание в виде штрафа до 1 млн рублей, либо ограничение свободы до двух лет, либо лишение свободы до одного года. В случае, спортсмен погибнет или получит тяжкие повреждения, то осуждённый может получить до трёх лет лишения свободы.