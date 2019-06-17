Понедельник, 17 Июня 2019 года
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Марадона об игре сборной Аргентины: «Даже сборная Тонга обыграла бы вас»

Спорт

Аргентина потерпела поражение от Колумбии на Кубке Америки со счётом 0:2

Буэнос-Айрес, 17 июня 2019, 16:02 — REGNUM  Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона резко раскритиковал игру сборной Аргентины на Кубке Америки. Об этом сообщает Марадоны TyC Sports.

«Даже сборная Тонга обыграла бы вас. Есть такое понятие, как престиж команды, который до вас формировали великое множество поколений. Что значат бело-голубые цвета национальной футболки сейчас?» — сказал Марадона, обращаясь к футболистам команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины потерпела поражение от команды Колумбии в стартовом матче группового этапа Кубка Америки со счётом 0:2.

Добавим, что сборная Тонга занимает 202-е место в рейтинге ФИФА из 211.

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