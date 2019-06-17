Марадона об игре сборной Аргентины: «Даже сборная Тонга обыграла бы вас»

Буэнос-Айрес, , 16:02 — REGNUM Знаменитый аргентинский футболист Диего Марадона резко раскритиковал игру сборной Аргентины на Кубке Америки. Об этом сообщает Марадоны TyC Sports.

«Даже сборная Тонга обыграла бы вас. Есть такое понятие, как престиж команды, который до вас формировали великое множество поколений. Что значат бело-голубые цвета национальной футболки сейчас?» — сказал Марадона, обращаясь к футболистам команды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сборная Аргентины потерпела поражение от команды Колумбии в стартовом матче группового этапа Кубка Америки со счётом 0:2.

Добавим, что сборная Тонга занимает 202-е место в рейтинге ФИФА из 211.

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