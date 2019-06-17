Понедельник, 17 Июня 2019 года
15:50:56 МСК

На чемпионском параде ожидается около 2 млн болельщиков

Спорт

Игроки и тренеры «Торонто» будут ездить по улицам города на двухэтажных автобусах

Торонто, Канада, 17 июня 2019, 15:49 — REGNUM  Около 2 млн болельщиков ожидается на чемпионском параде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс». Об этом сообщает CP24.

Предполагается, что игроки и тренеры «Торонто» в течение двух с половиной часов будут ездить по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:2.

Читайте также: «Торонто» впервые стал чемпионом НБА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Баскетбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить