На чемпионском параде ожидается около 2 млн болельщиков

Торонто, Канада, , 15:49 — REGNUM Около 2 млн болельщиков ожидается на чемпионском параде клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Торонто Рэпторс». Об этом сообщает CP24.

Предполагается, что игроки и тренеры «Торонто» в течение двух с половиной часов будут ездить по улицам города на двухэтажных автобусах с открытым верхом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Торонто» впервые в истории стал чемпионом НБА, обыграв в финальной серии «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4:2.

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